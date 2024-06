Le Barça prépare un échange complètement fou avec le Bayer Leverkusen

La saison a été exceptionnelle pour le Bayer Leverkusen avec un doublé historique Bundesliga - Coupe d’Allemagne. Le Werkself a survolé la saison et a fait éclore de nombreux talents. Parmi eux, on retrouve évidemment Jeremie Frimpong (23 ans). Le piston néerlandais a fait des ravages dans son couloir droit et termine la saison avec 14 buts et 12 offrandes en 47 matches. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2028, le natif d’Amsterdam est l’un des rares joueurs du Bayer Leverkusen qui se prédestine vers un départ et le Paris Saint-Germain s’est notamment positionné.

Pour autant, les Franciliens ne sont pas les seuls. Selon Sport, le FC Barcelone est aussi sous le charme du joueur. Le nouveau coach des Blaugranas Hans-Dieter Flick est particulièrement séduit par le profil de Jeremie Frimpong et aimerait bien l’attirer du côté de la Catalogne. Le problème c’est que ce dossier s’annonce compliqué et couteux. Le second point est le plus préoccupant pour le FC Barcelone qui est limité sur le plan financier, mais ne manque pas d’idées pour arriver à ses fins.

Pour se faire, les Blaugranas pourraient ainsi faciliter le dossier en intégrant des joueurs dans l’équation pour faire baisser le montant demandé par le Bayer Leverkusen. Et dans cette optique, les Catalans ont ciblé Ansu Fati qui pourrait plaire au Bayer Leverkusen. Avec un prêt pour l’ailier de 21 ans ou alors un transfert à prix réduit (entre 10 et 15 millions d’euros), le FC Barcelone pourrait ainsi diminuer le prix à payer pour Jeremie Frimpong.

Le Bayer Leverkusen apprécierait par ailleurs le profil d’Ansu Fati, mais ce ne sera pas facile puisqu’il faudra convaincre le joueur. Ansu Fati semble déterminé à effectuer la pré-saison dans l’équipe d’Hansi Flick pour se battre pour une place dans l’équipe. Une position qui mettrait fin au possible échange avec Jeremie Frimpong. Voulant renforcer ses flancs, le FC Barcelone entend bien attirer le Néerlandais pour son côté droit de la défense.