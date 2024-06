Le PSG a flashé sur la sensation Jeremie Frimpong

Quel visage aura le Paris Saint-Germain version 2024/2025 ? Une chose est sûre : ce sera sans Kylian Mbappé, parti défendre les couleurs du Real Madrid et sans doute avec le portier russe Matvey Safonov. Mais ce n’est pas tout. Cet été, les Rouge et bleu visent plusieurs jeunes talents prometteurs tels que Khvicha Kvaratskhelia, Leny Yoro, Maghnes Akliouche ou Antonio Silva. Mais ils ne sont pas les seuls.

AS assure que le PSG serait également très intéressé par Jérémie Frimpong. Âgé de 23 ans, le natif d’Amsterdam a été l’un des piliers du Bayer Leverkusen cuvée prestige de cette saison 2023/2024. Présent au club depuis janvier 2021, Frimpong a inscrit 14 buts et délivré 12 passes décisives en 47 matches, toutes compétitions confondues. Lié au Bayer jusqu’en 2028, le Batave, qui sera bien évidemment à l’Euro 2024, fait partie des joueurs fortement annoncés sur le départ.

Plus un ailier qu’un latéral

Annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens tels que le Real Madrid, Arsenal, Manchester City ou encore le Bayern Munich, Frimpong disposerait d’une clause de vente de 40 M€. Une information qui n’a toutefois jamais été confirmée par le Bayer. Recruter Frimpong pour le poste de latéral droit aurait fière allure et imposerait à Achraf Hakimi une forte concurrence. Cependant, si le Batave a brillé avec le Bayer, c’est dans un cadre bien précis, comme nous l’a confié notre collègue de Fussballtransfers Tristan Bernert.

« Il est très rapide, surtout dans ses premiers appuis. Très offensif. Dans le système d’Alonso, il était plus un ailier qu’un défenseur droit. Il a des problèmes avec les joueurs physiquement forts qui peuvent égaler sa vitesse. En attaque et en défense. Pour moi c’est un joueur qui doit jouer dans un système avec 3 défenseurs et deux ailiers. Il est trop faible défensivement pour jouer dans une défense à quatre. En 1 contre 1, c’est un monstre sauf contre les grands défenseurs rapides. » Vous l’aurez compris, si l’intérêt du PSG se confirme, il faudra soit changer de système, soit l’utiliser comme un ailier.