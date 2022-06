Un nouveau club surprise entre dans la course pour Cristiano Ronaldo !

La suite après cette publicité

Plus on avance dans ce mercato estival, et plus un départ de Cristiano Ronaldo semble inévitable. Arrivé il y a tout juste un an du côté de Manchester United, le Portugais n'a pourtant pas été mauvais, loin de là. On peut dire que lui a fait son boulot, avec 18 réalisations en 30 rencontres de Premier League notamment. Mais sur le plan collectif, ce fut plus compliqué, avec une sixième place encore décevante en championnat pour les Red Devils...

Mais surtout, plusieurs médias anglais et espagnols dévoilaient plus tôt dans la semaine que Cristiano Ronaldo avait des doutes sur la capacité de ses dirigeants à construire une équipe compétitive pour retrouver les sommets de la Premier League. Alors que dans le même temps, il a vu des clubs comme Liverpool et Manchester City se renforcer considérablement. Pour le Portugais, il n'y a aucun signe qui laisse penser que la saison prochaine sera différente de celle qui vient de s'écouler, d'où ces rumeurs de départ incessantes.

Des retrouvailles avec le Special One en vue ?

Samedi, la presse anglaise annonçait un intérêt fort de Chelsea, pour en faire la vedette du projet de Todd Boehly, nouveau boss du club londonien. Une piste forcément intéressante pour le Lusitanien, avec la possibilité de jouer la Ligue des Champions et rester dans le championnat le plus médiatisé. Ce dimanche, la Gazzetta dello Sport dévoile un nouveau club qui pourrait accueillir la vedette lusitanienne : l'AS Roma.

Le média indique que le joueur a été proposé à la Louve par son agent Jorge Mendes. Et la possibilité d'enrôler le joueur sous contrat jusqu'en 2023 a séduit les décisionnaires romains, forcément. Du côté de la capitale italienne, il retrouverait notamment José Mourinho, avec qui il a travaillé à Madrid, même si la relation entre les deux n'a pas toujours été idéale. Cristiano Ronaldo lui est ouvert à un retour en Italie. Désavantage pour la Roma : comme les Red Devils, les Italiens ne jouent que la Ligue Europa et pas la Ligue des Champions...