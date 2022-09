Manchester United : Cristiano Ronaldo a déjà pris une grosse décision pour le mois de janvier

La suite après cette publicité

L'été a été long pour Cristiano Ronaldo. Pendant de longues semaines, la vedette portugaise et Jorge Mendes ont tenté de trouver un nouveau point de chute à l'ancienne star du Real Madrid. Sans succès, puisqu'il est finalement resté en terres mancuniennes. Il faut dire que le Lusitanien n'a pas eu énormément de prétendants sérieux pendant le marché estival, et qu'il a donc, en quelque sorte, été obligé de rester à Old Trafford.

Et si beaucoup estimaient qu'il allait tout de même se relancer et avoir à nouveau un rôle important sous la tunique des Red Devils, ces premières semaines de compétition indiquent le contraire. Il doit pour l'instant se contenter d'un rôle de remplaçant, n'ayant démarré qu'un seul des six matchs de son équipe en Premier League, en plus d'avoir été titularisé en Europa League face à la Real Sociedad. Et son bilan n'est pas fameux, puisqu'il n'a toujours pas marqué le moindre but ni délivré la moindre passe décisive.

Un nouveau feuilleton en vue

Une situation qui ne peut logiquement pas durer pour le joueur de 37 ans, qui a notamment vu Marcus Rashford lui passer devant. Selon les informations de The Sun, ses coéquipiers sont même convaincus qu'il va forcer un départ en janvier, à quelques mois de la fin de son contrat, lui qui peine à s'adapter à ce nouveau système mis en place par Erik ten Hag. Le Lusitanien veut toujours partir et ce début de saison ne lui a pas fait changer d'avis, bien au contraire.

Reste surtout à voir qui voudra se l'offrir lors de ce mois de janvier, sachant que Manchester United devrait logiquement demander un peu moins d'argent que cet été. Mais s'il y en a un qui devra se montrer moins gourmand, c'est bel et bien Cristiano Ronaldo, surtout s'il reste remplaçant jusqu'au mois de janvier. Affaire à suivre...