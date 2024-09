Real Madrid : les premiers doutes de Carlo Ancelotti avec Kylian Mbappé

La première salve de matchs est partie, la première trêve internationale aussi, on entre dans une autre phase de la saison, plus dure celle-ci. D’ici la prochaine fenêtre dans trois bonnes semaines dédiée aux sélections, les clubs qualifiés en coupes d’Europe vont enchainer deux matchs par semaine. Certaines équipes, notamment les françaises qui évoluent dans un championnat à 18 concurrents, auront un peu plus de pauses durant la saison. Ce n’est pas le cas du Real Madrid, lequel va inaugurer ce samedi sur la pelouse de la Real Sociedad une série de sept rencontres jusqu’au 5 octobre prochain. Vient alors une question, la gestion des effectifs.

La saison de la Casa Blanca pourrait compter jusqu’à 72 matchs, en comptant la nouvelle formule de la Coupe du monde des Clubs à la fin de la saison. Impossible pour un joueur de participer à tous ces rendez-vous. Il faut pouvoir ménager les têtes et les physiques. Heureusement pour les Merengues, ils disposent d’un large effectif en qualités et en quantité pour affronter ce genre de rythme. Faut-il encore qu’il n’y ait pas de trop de blessés. Le "virus FIFA" comme aime l’appeler la presse espagnole est passé par là. Touché en sélection, Militao devrait bien être là aujourd’hui, mais pas Bellingham, Tchouaméni, Ceballos ou encore Camavinga.

Ancelotti ne sait pas quand reposer Mbappé

Dans son 4-3-3 au milieu de terrain, Carlo Ancelotti hésite à aligner Brahim Diaz ou Arda Güler pour accompagner Valverde de Modric. Devant, Mbappé sera probablement associé à Vinicius et Rodrygo, comme depuis le début de la saison. Les premiers buts marqués par le Français ont rassuré tout le monde au club mais une autre interrogation prend maintenant le dessus. Quand faut-il le reposer lui qui est en pleine force de l’âge et souhaite disputer tous les matchs ? Sur ce point-là, le coach italien n’est sûr de rien. L’ancien Parisien a en plus prévenu après son doublé contre le Bétis qu’il voulait enchaîner et surfer sur la confiance acquise.

Dans cette série de 7 matchs en 22 jours (Real Sociedad, Stuttgart, Espanyol, Alavés, Atlético, LOSC et Villarreal), il est envisagé de le laisser sur le banc sur les affrontements a priori les moins compliqués. D’après AS, il s’agirait des rencontres à domicile face à l’Espanyol et Alavés mais ces deux matchs s’enchaînent. L’idéal serait plutôt de lui laisser un match sur deux ce qui reviendrait à se passer de ses services un soir de Ligue des Champions ou lors du derby madrilène, disputé qui plus est au Cívitas Metropolitano. Le choix n’est pas simple et les premiers doutes naissent sur ce sujet autant chez le joueur que chez son entraîneur.