OM : ça bouge au centre de formation !

L'Olympique de Marseille, avec l'arrêt total du championnat de France, a validé sa deuxième position et donc sa qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Tout va mieux dans le meilleur des mondes ? Pas vraiment. L'OM a réussi à créer une crise comme lui seul sait le faire. Andoni Zubizarreta est parti de son poste de directeur sportif et les inquiétudes ont commencé sur l'avenir de l'entraîneur portugais, André Villas-Boas.

La suite après cette publicité

Finalement, l'ancien du FC Porto, de Tottenham et de Chelsea notamment a choisi de poursuivre l'aventure encore une année, soit jusqu'à la fin de son contrat. Le retour à la stabilité donc. Mais finalement, pas vraiment. En effet, maintenant, c'est au centre de formation qu'il y a beaucoup de départs. Dans son édition du jour, La Provence détaille ses départs et surtout tente de les expliquer. Sébastien Pérez, nommé par Zubizarreta au poste de directeur de la cellule de recrutement et Didier Samoun, membre de la cellule de recrutement, vont quitter le club.

C'est Nasser Larguet qui a décidé

Ce sera aussi le cas de deux préparateurs physiques et d'Olivier Jannuzzi, l'entraîneur des U18. Seulement, sur ces cinq départs, deux vont coûter un peu de liquidités à l'OM, qui en manque, puisque deux hommes sont en CDI. Selon le quotidien régional, ce choix a été pris par Nasser Larguet, le nouveau directeur du centre de formation. C'est vendredi dernier que ce dernier a discuté avec les concernés et qui a motivé ses décisions par des divergences de point de vue.

Pancho Abardonado, lui, va signer un nouveau contrat de deux années tandis que Thierry Rodriguez (U14), Ahmed Nouri (U15) et Ibrahim Rachidi (U16) vont eux conserver leur poste. Pour récupérer le poste d'entraîneur des U19 Nationaux, un homme de l'extérieur titulaire du diplôme de formateur va être recruté. Enfin, avant le recrutement des jeunes et surtout les signatures des contrats professionnels, l'OM se restructure, peut-être pas à la bonne époque de l'année...