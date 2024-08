Le PSG va devoir jouer des coudes pour Jadon Sancho

Dans le football, tout va très vite. Jadon Sancho le sait parfaitement. Placardisé à Manchester United la saison dernière, le joueur de 24 ans, qui s’était brouillé avec Erik ten Hag, avait traversé une période très difficile. Touché mentalement, l’Anglais avait travaillé sur lui avant de rejoindre le Borussia Dortmund pour continuer sa thérapie. En Allemagne, dans un club où il a explosé au plus haut niveau, Sancho a retrouvé le sourire et le plaisir de jouer au football. Il a également retrouvé du temps de jeu. En effet, il a participé à 21 rencontres toutes compétitions confondues, dont 18 dans la peau d’un titulaire (3 buts et 2 assists).

C’est plus que lors de sa première partie de saison chez les Red Devils. En effet, il n’est apparu qu’à 3 reprises sous le maillot mancunien en 2023-24 (0 titularisation). Placardisé chez les pensionnaires d’Old Trafford, le phénix Sancho s’est retrouvé à Dortmund. On imaginait d’ailleurs qu’il poursuivrait l’aventure avec les Marsupiaux. Mais après la finale de la Ligue des champions perdue face au Real Madrid, il est retourné à MU, puisque le BVB n’a pas souhaité le conserver. Malgré tout, ce prêt a été bénéfique.

Jadon Sancho a des prétendants

En plus d’avoir permis au joueur de se relancer, sa cote a grimpé sur le marché. Comme expliqué sur notre site, le PSG suit depuis plusieurs semaines son cas de près. Un accord contractuel a même été en passe d’être conclu avec lui au mois de juillet. On se disait alors que ce dossier était en bonne voie puisque les deux clubs discutaient aussi de Manuel Ugarte, qui plaît à Man U. Mais si l’intérêt pour Sancho existe toujours, ça n’avance pas vraiment. D’autant que les Anglais réclament 60 M€ pour le joueur sous contrat jusqu’en 2026. Les courtisans de Sancho sont donc prévenus.

Parmi eux, on retrouve Chelsea. Selon The Athletic, les Blues, qui ont pourtant une ribambelle de joueurs offensifs, sont à l’affût. En Italie, la Gazzetta dello Sport explique que la Juventus a relancé cette piste déjà explorée au début du mercato. Avec le départ probable de Federico Chiesa au FC Barcelone, les Bianconeri comptent revenir à la charge pour Sancho. Un prêt est l’option étudiée par la Vieille Dame. Ce qui ne semble pas convenir à MU. La fin du mercato promet d’être palpitante pour Jadon Sancho, qui pourrait aussi rester à Manchester après avoir discuté avec Ten Hag il y a quelques jours.