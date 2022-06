PSG : Nasser Al-Khelaïfi calme le jeu pour Luis Campos

La suite après cette publicité

Intronisé nouveau conseiller sportif du Paris Saint-Germain il y a quelques jours, Luis Campos ne travaille toutefois pas exclusivement pour le club de la capitale. Le 15 juin dernier, le Celta de Vigo a de son côté confirmé que le Portugais travaillait depuis des mois en tant que conseiller externe du club espagnol dans le domaine sportif, précisant que « la volonté des deux parties est que la relation se prolonge dans le temps pendant de nombreuses années. »

Interrogé par Le Parisien ce mardi à ce sujet, le président du PSG s'est montré très clair, affichant une confiance aveugle en son nouvel acolyte. « Ce n’est pas un sujet. Il avait une petite mission avec Celta, il la termine et n’ayez aucun doute, il est totalement impliqué avec le PSG. Parfois, les gens se concentrent sur des choses sans importance et passent à côté des choses cruciales pour le club », a ainsi expliqué Nasser Al-Khelaïfi, et ce alors que le champion de France en titre souhaitait avoir Luis Campos rien que pour lui au départ.