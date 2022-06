Celta : le PSG voulait Luis Campos rien que pour lui

Le 10 juin dernier, le Paris Saint-Germain annonçait la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football du club de la capitale. Mais hier, le Celta officialisait lui aussi l’intronisation du Lusitanien en tant que conseiller externe. Une double casquette parfaitement assumée par Campos. Cependant, L’Équipe nous apprend que le PSG voulait avoir le Portugais en exclusivité.

Un point qui a d’ailleurs fait durer les négociations d’après le quotidien. Mais au final, Campos a eu gain de cause. Ce dernier a fait savoir au PSG qu’il comptait honorer son accord avec le Celta et qu’il estime que le club espagnol et le PSG ne jouent pas dans la même cour et qu’il n’y aura donc pas de conflit d’intérêts.