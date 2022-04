Borussia Dortmund : ça chauffe pour Karim Adeyemi, le successeur annoncé d'Erling Haaland

Selon les informations de Sky Sport, le buteur du RB Salzbourg Karim Adeyemi portera le maillot du Borussia Dortmund la saison prochaine. Le club de la Ruhr et la formation autrichienne seraient tombés d’accord pour le transfert de l’attaquant de 20 ans. Le BvB devrait débourser 30 millions d’euros pour s’offrir les services de l’international allemand qui va venir remplacer Erling Haaland en attaque.

Il ne manquerait plus que la signature du joueur pour que l’affaire soit finalisée. Karim Adeyemi devrait s’engager pour cinq saison avec Dortmund et toucher un salaire annuel de 6,5 millions d’euros. Cette saison le natif de Munich a disputé 39 matches avec Salzbourg, inscrit 20 buts et délivré cinq passes décisives.