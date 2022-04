Borussia Dortmund : l'avenir d'Erling Haaland lié à celui de Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Où jouera Erling Haaland la saison prochaine ? C'est un autre feuilleton qui agite la planète football ces derniers mois. Pour certains, le futur du cyborg norvégien de 21 ans se fera du côté de Manchester City. «Il sera à Manchester City. Il n'y a pas d'accord mais ils sont très proches», affirmait notamment Guillem Balague, journaliste espagnol travaillant en collaboration étroite avec la BBC, célèbre média anglais. Mais selon les dernières informations livrées par AS dans son édition du jour, rien ne dit, pour l'heure, que l'international norvégien (17 sélections, 15 buts) posera ses valises à l'Etihad Stadium.

Né à Leeds (Yorkshire), on se dit pourtant que le serial buteur des Marsupiaux présente tous les arguments pour fouler, un jour, les pelouses de Premier League mais le quotidien espagnol précise, ce samedi, que l'ancien attaquant de Molde et du RB Salzbourg préfère laisser toutes les portes ouvertes, et ce jusqu'au dernier moment. Dans ce sens, si Erling Haaland a d'ores et déjà prévenu sa direction qu'il ne continuerait pas sous le maillot du Borussia Dortmund la saison prochaine, le buteur d'1m94 espère encore atterrir du côté de Madrid, bien que toutes les dernières rumeurs l'annoncent chez les Skyblues. Dans cette optique, AS révèle que celui qui compile 25 buts et 8 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison attendra la décision finale d'un certain Kylian Mbappé pour se prononcer.

Erling Haaland attend un signe de Kylian Mbappé !

En effet, tant que le champion du monde 2018, annoncé avec insistance chez les Merengues, ne communiquera pas officiellement son choix de rejoindre la Maison Blanche, Erling Haaland ne donnera pas le sien pour rallier la formation entraînée par Pep Guardiola. Et la raison est simple : Haaland rêve toujours de porter la tunique madrilène. Jusqu'à présent, le Norvégien est d'ailleurs toujours resté fidèle à la parole qu'il a donnée au Real Madrid, qui a son accord au cas où les Merengues voudraient lancer l'opération. Mais les événements changent rapidement dans le football. À ce titre, la forme étincelante de Karim Benzema et les hautes commissions demandées par Raiola et le père du footballeur ont largement refroidi la position madrilène qui semble désormais tournée vers Antonio Rudiger et Aurelien Tchouameni pour accompagner le Bondynois.

Une chose est sûre, les dirigeants de Dortmund ne souhaitent pas être pris de court. Ainsi, le BvB a d'ores et déjà décidé d'accélérer les négociations pour enrôler le successeur de son actuel numéro 9. Si l'heureux élu semble bel et bien être Karim Adeyemi (20 ans), attaquant de Salzbourg, auteur de 21 buts cette saison, les Marsupiaux travaillent également sur deux autres dossiers, ceux de Nico Schlotterbeck, un défenseur central de Fribourg de 22 ans, et Schlager (24 ans), un milieu de terrain de Wolfsburg. Trois profils qui devraient représenter un total de 75 à 100 millions, soit environ la somme que devrait recevoir Dortmund pour le transfert de Haaland. Prêt à tout pour se dessiner un avenir radieux, le géant norvégien est quoi qu'il en soit prêt à patienter pour prendre la meilleure décision. Un choix inexorablement lié à celui de Kylian Mbappé...