OM : Kevin Diaz demande le licenciement de Dimitri Payet !

Face à Montpellier, André Villas-Boas avait décidé de se passer de Dimitri Payet en début de match. Le technicien portugais avait sanctionné l’international Français qui était arrivé en retard à l’entraînement du 1er janvier.

Une décision qui n’avait visiblement pas plu à l’intéressé qui s’était permis, après son but quelques minutes après son entrée en jeu, de célébrer en direction de son entraîneur. Une réaction ridicule selon Kevin Diaz, consultant sur RMC Sport. « Tu n’as pas été bon depuis deux mois, t'as un entraîneur qui t'as soutenu et tu le regardes après le but (…) C’est d'un ridicule sans nom » a-t-il déclaré. « Sa réaction est catastrophique (…) Au lieu d’être un vrai leader et de montrer l’exemple. Je ne comprends pas. Il faudra connaître les vraies raisons, mais c’est limite un motif de licenciement pour moi. »