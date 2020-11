Monaco : Djibril Sidibé évoque un possible retour en Premier League

Auteur d’une année satisfaisante la saison passée lors de son prêt à Everton, Djibril Sidibé est aujourd’hui loin d’être au niveau depuis son retour en terres monégasques. S’il a pris part à six matches de championnat cette saison, le latéral droit international français affiche néanmoins à l’image de l’ASM, de grosses lacunes défensives. Malgré cette mauvaise passe, Monaco est 4e de Ligue 1 et joue pour son plus grand bonheur, les premiers rôles cette saison. Suffisant pour s’installer de nouveau dans la durée au sein du club de la Principauté ? Difficile d’y croire si on écoute ce qu'a dit le natif de Troyes lors d’un entretien accordé à l’Équipe, ce mercredi. «J’ai hâte d’ailleurs de retourner en Angleterre, dans un avenir très proche» a ainsi confié l’intéressé avant d’évoquer sa situation à Monaco.

«Pour l’heure, je suis un joueur de Monaco. Sauf à ce que le club me dise qu’il ne compte plus sur moi, je ne me vois pas partir tout de suite. Je suis encore sous contrat avec l’ASM jusqu’en juin 2022. 2022, c’est presque demain. Maintenant, si un club, à l’avenir, me propose un projet à la hauteur de mes ambitions, je l’étudierai, évidemment. Mais ce n’est pas le moment de se disperser. Si je devais rester très longtemps à Monaco, cela m’irait aussi très bien. Quand on est sportif de haut niveau, on aspire forcément à affronter les meilleurs de sa discipline. L’Angleterre reste la référence dans notre sport. Cela reste le championnat numéro 1. Même s’il y a trois ou quatre très gros clubs en Espagne, que le championnat allemand a beaucoup évolué ces dernières années et que l’Italie a également de bons atouts. L’important, à l’avenir, pour moi, sera de trouver le projet cohérent qui mettra en avant mes qualités physiques et techniques» a-t-il conclu. Un avenir encore bien flou pour le joueur de 28 ans qui semble toutefois pencher vers la Premier League.