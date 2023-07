L’AC Milan veut se construire une équipe de couteaux suisses !

La suite après cette publicité

S’il y a bien un critère qui peut attirer l’attention d’une direction sportive, en plus du talent, c’est la polyvalence d’un joueur. Cette dernière apporte plus de souplesse à l’entraîneur, qui peut ainsi pallier des absences de titulaires habituels ou de changer de dispositif tactique avant ou au cours d’une rencontre. A titre d’exemple, on peut évoquer un Sergi Roberto au FC Barcelone (latéral droit, milieu de terrain et même ailier) ou encore un David Alaba entre le Bayern Munich (défenseur central, latéral gauche) et l’Autriche (meneur de jeu, milieu gauche).

Et pour débuter un nouveau cycle sous pavillon américain, l’AC Milan souhaite non seulement « offrir » à Stefano Pioli un mercato à faible coût, mais également de lui permettre d’avoir des joueurs capables d’évoluer à plusieurs postes, comme le fait déjà le milieu de terrain bosnien Rade Krunic, qui a connu pas moins de cinq positions différentes cette saison. Un profil qui a bien plu à l’entraîneur italien, qui l’a utilisé pas moins de 34 reprises entre la Serie A et la Ligue des champions. Pour ce mercato estival, la nouveau board lombard a déjà trouvé ses nouveaux couteaux suisses…

Un mercato de Blues

Le premier arrivé à San Siro cet été s’appelle Ruben Loftus-Cheek (27 ans) en provenance de Chelsea. Le milieu de terrain anglais, acheté pour 16 millions d’euros, affiche clairement cette polyvalence avec neuf postes occupés tout au long de sa carrière, non seulement dans l’entrejeu mais aussi en attaque (buteur et ailier) et en défense centrale. De quoi donner plus d’opportunités à son coach transalpin, qui devra jouer sur trois tableaux différents (championnat, C1 et Coupe d’Italie). Le natif de Londres ne sera pas le seul ancien Blue à défendre le maillot rossonero, puisqu’il sera rejoint par Christian Pulisic (24 ans).

En effet, l’international américain (57 capes, 23 buts), proche de rejoindre les champions d’Italie 2022, a déjà occupé tous les postes du secteur offensif entre Chelsea et le Borussia Dortmund, ce qui ferait de lui le successeur « naturel » de Brahim Diaz, de retour au Real Madrid. Néanmoins, il devrait être aligné sur le côté droit de l’attaque, où Pioli n’avait qu’Alexis Saelemaekers et Junior Messias, dont le rendement offensif n’a pas été suffisant sur les deux dernières saisons (seulement 13 buts et 10 passes décisives à eux deux). S’ajoutent à eux d’autres pistes multi-casquettes le buteur espagnol Alvaro Morata, pouvant faire souffler Rafael Leão à gauche, et Daichi Kamada, capable de dépanner sur tout le côté gauche.

Objectif : une meilleure profondeur de banc

Cependant, la polyvalence d’un joueur peut être aux dépens de son temps de jeu effectif en équipe première. En effet, un entraîneur pourrait plus se permettre d’avoir un Loftus Cheek dans ses remplaçants pour avoir plus de possibilités d’adaptation, contrairement à des joueurs cantonnés à un seul poste. Stefano Pioli pourrait, par contre, profiter d’un meilleur banc dans une saison à 60 matches potentiels afin de reposer les cadres et ainsi satisfaire ces couteaux suisses. Après le départ de Sandro Tonali à Newcastle pour 70 M€, les dirigeants milanais privilégieront le bénéfice, mais tenteront au mieux de mettre à disposition les couteaux suisses à Coach Pioli, pour tenter de retrouver le podium - ou même le titre - lors de la saison à venir…