Manchester City : l’anecdote de Nico Gonzalez sur Kevin de Bruyne

Arrivé au mercato hivernal pour tenter de relancer une saison de Manchester City totalement moribonde, Nico Gonzalez s’est peu à peu installé au milieu de terrain chez les Skyblues, profitant des blessures de Rodri et de Kevin de Bruyne dans le cœur du jeu. Dans une interview accordée à DAZN, l’ancien joueur de la Masia s’est d’ailleurs exprimé sur le fait de côtoyer la légende belge, ce qui n’était pas de tout repos.

«Lors du premier match, je me suis blessé à la quinzième ou à la vingtième minute, et il n’arrêtait pas de me taquiner à ce sujet. J’ai été absent trois jours, et c’est un vrai farceur. Ensuite, ce qui m’a vraiment frappé chez lui, c’est que je le vois souvent au gymnase. Il est toujours là avant l’entraînement. Un joueur comme lui qui fait ça vous inspire et vous met la pression», raconte le milieu de terrain espagnol. Depuis son arrivée au club, Nico brille dans le rôle d’un remplaçant de Rodri, avec même déjà un but lors du barrage retour de Ligue des Champions face au Real Madrid.