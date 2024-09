Real Madrid - Betis : l’arbitre du match au cœur d’une grosse polémique

Encore une nouvelle polémique sur l’arbitrage. Après la victoire du Real Madrid sur le Betis Séville (2-0), avec un doublé de Kylian Mbappé, la performance de l’arbitre du match, Alberola Rojas, a été fortement remise en question. Les principales critiques sont venues de la chaîne de télévision officielle du club de la capitale espagnole, Real Madrid TV. Pour la plateforme des Merengues, sur les trois penalties possibles dans le match, la chaîne madrilène estime que trois auraient dû être accordés. Et pas seulement le dernier comme ce fut le cas hier soir.

La chaine du club, cité par le quotidien espagnol AS, qualifie même la prestation de l’arbitre de «médiocre et honteuse». RMTV a aussi remis en cause l’inaction de la VAR sur les possibles penalties, estimant qu’il faut dorénavant «un miracle et un exploit héroïque pour le Real Madrid de gagner des championnats» dans ces conditions.