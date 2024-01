RC Lens : fin du feuilleton Massadio Haidara !

C’était la priorité du FC Nantes pour remplacer Quentin Merlin parti à l’OM mais Massadio Haidara ne quittera pas le RC Lens cet hiver. Le très expérimenté défenseur international malien de 31 ans, qui disposait d’une très belle proposition du FC Nantes aussi bien sur le plan sportif que financier, va rester au sein d’un club qu’il fréquente depuis l’été 2018. Membre important du vestiaire lensois, Haidara est un joueur indispensable aux yeux de Franck Haise qui avait mis un veto à son départ.

Malgré un accord entre les deux clubs, c’est bel et bien le coach artésien qui a eu le dernier mot. Une excellente nouvelle pour le RC Lens qui va pouvoir bénéficier de l’expérience et de la polyvalence de l’ancien joueur de Newcastle, capable d’évoluer aussi bien en latéral gauche qu’en défenseur axial gauche, une denrée finalement assez rare sur le marché et qui a fini par convaincre Lens qu’Haidara ne pouvait pas quitter le club cet hiver. Quant au FC Nantes, il devrait se diriger par son plan B, à savoir l’international nigérian de Boavista Bruno Onyemaechi.