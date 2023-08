Paul Pogba buteur en amical avec la Juventus

Paul Pogba sera très attendu cette saison. Blessé tout au long du dernier exercice pour son retour à la Juventus, le Français de 30 ans espère avoir mis tous ses soucis physiques derrière lui. Revenu en avril dernier, il profite de la présaison pour se remettre à niveau. Le dernier match amical de la Vieille Dame semble aller dans ce sens puisque le milieu de terrain a trouvé le chemin des filets.

Lors du succès turinois 5-0 face à Alessandria, formation de Serie C, l’international français (91 sélections, 11 buts) a inscrit le 3e but de son équipe, après un doublé de Rugani. Vlahovic et Fagioli ont ensuite alourdi le score pour le dernier match amical de la Juventus avant la reprise officielle sur la pelouse d’Udinese dimanche prochain.