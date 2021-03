Bayern Munich : Hans-Dieter Flick défend l'énigme Tiago Dantas

Arrivé cet été de Benfica dans le cadre d'un prêt payant avec option d'achat fixée à 7,5 millions d'euros, Tiago Dantas (20 ans) n'a pas vraiment marqué les esprits au Bayern Munich. Seulement utilisé trois minutes dans l'effectif professionnel, il n'a pas fait vraiment mieux avec les U23 puisqu'en 7 matches, il ne s'est pas montré décisif et n'a pas vraiment su s'imposer. Il paraît donc très difficile de voir le Bayern Munich conserver le milieu de terrain portugais. Cependant, le coach du Rekordmeister Hans-Dieter Flick a un avis assez différent comme le rapporte Sport 1.

La suite après cette publicité

Ainsi, le coach allemand demande du temps et reste confiant quant à la marge de progression du joueur. «Je ne pense pas que nous devions encore prendre une décision. Le fait est que Tiago fait déjà de bons progrès. C'était juste un projet de ma part que je voulais aborder. C'est un excellent footballeur, et il le montre encore et encore à l'entraînement. Nous espérions qu'il jouerait encore quelques matches, surtout avec les U23. Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il est maintenant fermement avec les professionnels. S'il y a une chance, il obtiendra des minutes de jeu. C'est un grand professionnel et il essaie de se développer encore et encore. C'était aussi son grand objectif quand il est venu ici. Il connaît un bon développement. Nous verrons comment ça se passe. il s'avère que je ne peux pas faire de commentaire là-dessus pour le moment», a ainsi lâché le coach allemand. Si son année au Bayern Munich est loin d'être évidente, Tiago Dantas peut compter sur un soutien de poids avec Hans-Dieter Flick. À lui d'en profiter et de faire tourner la situation à son avantage.