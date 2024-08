Sidney Govou fracasse la direction de l’OL

Après une fin de saison dernière en boulets de canon, l’OL est aujourd’hui renvoyé à ses doutes et ses limites. Face à Rennes (0-3), puis Monaco (0-2), les Lyonnais ont mordu la poussière, et c’est à se demander s’il y avait bien un pilote dans l’avion. Un état de choses qui n’est pas sans rappeler celui de l’année dernière, à pareille période, lorsque Lyon occupait la dernière place du championnat avec 0 point. Mais pour Sidney Govou, la direction du club est en grande partie responsable de cette situation.

«J’étais au stade samedi, et j’ai rarement vu un match ouù l’OL a aussi été inexistant. J’ai trouvé l’équipe dépassée physiquement, mentalement, techniquement et même tactiquement, confie l’ancien international français au Progrès. Le mercato lyonnais est difficilement lisible, entre le loft, les arrivées, ceux qui vont partir, ceux qui veulent partir… Que veut faire le club ? Moi, je n’en sais rien. L’aspect psychologique est important, et je suis sûr que les dirigeants ne mettent pas les joueurs dans les meilleures dispositions. Un bon mercato est un mercato anticipé, qui commence par des ventes. Là, il n’y a aucune sérénité, donc ça impacte les joueurs. Contre Monaco, tout était pauvre. Les ressorts sur lesquels le coach avait surfé la saison dernière, le mental notamment, on ne les a pas vus. Le prochain match contre Strasbourg sera une urgence. Si on est à zéro point sur neuf après les trois premiers matchs, il ne faudra pas penser qu’il y aura une remontada comme la saison passée. Ça arrive une fois par siècle, pas deux.»