Comment le vestiaire de l’OL a réagi à l’éviction de Pierre Sage ?

«L’Olympique Lyonnais est contraint de dispenser d’activité son entraîneur, Pierre Sage, ainsi que les membres du staff, Jamal Alioui, Rui Lemos, Denis Valour et Rémy Vercoutre, dans l’attente d’une décision à venir dans les prochains jours. Ce choix sportif qui intervient dans le contexte actuel de la saison 2024 – 2025 ne remet pas en question le formidable travail effectué début 2024 et pour lequel l’Olympique Lyonnais sera toujours reconnaissant envers Pierre Sage et son équipe», a annoncé ce mardi matin l’Olympique Lyonnais dans un communiqué de presse laconique. Un texte bref et concis de la part des Gones, dont on attendait à un peu plus d’humanité et des remerciements plus chaleureux envers un entraîneur qui a été plutôt bien rempli sa mission durant un peu plus d’un an.

C’est d’ailleurs l’un des points qui a été reproché à l’OL par de nombreux supporters, qui ont apporté leur soutien total à Pierre Sage en commentaires et qui ont fracassé la direction, notamment John Textor. L’emploi du terme "contraint" a également fait parler puisqu’il s’agissait plus d’un choix des têtes pensantes du club que d’un choix forcé. Oui, les derniers résultats ne plaidaient pas en la faveur des Gones. Depuis 2025, ils n’ont gagné qu’un seul match sur les 6 disputés. Mais Lyon n’était pas non plus dans l’urgence, puisque le club est bien classé en Ligue Europa et en Ligue 1. Cela n’a pas suffi à sauver la peau de Pierre Sage, remercié hier soir par ses dirigeants, notamment John Textor.

Entre surprise et fatalité

Ce dernier l’a reçu hier pour lui annoncer la nouvelle. Comme expliqué sur notre site, Paulo Fonseca, qui avait initialement approché pour Botafogo, tient la corde. Certaines sources au club nous ont précisé que l’Américain voulait un grand nom pour son banc et qu’il a sauté sur l’occasion pour se séparer de Sage, qu’il a lancé au plus haut niveau et qu’il apprécie. Mais ce choix n’a pas été compris en interne, où certains ont été stupéfaits, nous a-t-on fait savoir. Du côté des joueurs, qu’en est-il ? D’après nos informations, ils ont été mis au courant hier soir via WhatsApp. Ils ont "très mal pris cette décision" et ont été "déçus", "très affectés" et "un peu surpris", nous ont avoué plusieurs sources au club.

Du côté du vestiaire, le son de cloche est un poil différent. Certains nous ont avoué qu’ils s’attendaient à sa mise à l’écart, notamment après les derniers résultats et les informations parues sur le fait qu’il était sur la sellette. D’autres, eux, estiment que c’était finalement inéluctable, car le technicien français ne les faisait pas assez travailler tactiquement et manquait d’expérience au plus haut niveau. Sa gestion et ses choix posaient question chez quelques éléments frustrés par leur situation. Tout ce petit monde va devoir se remobiliser puisque des rencontres importantes arrivent en Ligue Europa, jeudi soir face à Ludogorets, et en Ligue 1, dimanche soir à l’OM. Sans Pierre Sage, mais sûrement avec un nouvel entraîneur.