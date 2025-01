OL : les raisons du départ choquant de Pierre Sage

John Textor est un consommateur d’entraîneurs. L’homme d’affaires américain change de coach comme de chemise. Et depuis qu’il est aux commandes de l’Olympique Lyonnais, sa penderie est plutôt bien remplie. Après le départ de Jean-Michel Aulas, Laurent Blanc, premier entraîneur de l’ère Eagle Football, n’a d’ailleurs pas fait long feu seul sous ses ordres la saison suivante. En effet, il a été remercié après 4 journées lors de l’exercice 2023-24. Ce qui n’était pas vraiment une surprise puisque les relations s’étaient quelque peu rafraîchies entre le Cévenol et le boss d’Eagle Football, qui n’avait pas hésité à le tacler publiquement avant de l’écarter.

La suite après cette publicité

«Je n’apprécie pas le manque d’unité des leaders jusqu’à la base du vestiaire. Il dit qu’il a besoin de joueurs, notamment pour son organisation défensive, et je le comprends. J’ai une bonne relation avec lui, je lui ai juste demandé d’arrêter ses jeux avec les médias et les polémiques, de se modérer et faire en sorte que son travail parle pour lui. Il se sait menacé s’il n’a pas de résultats et finir en dehors des places européennes serait un échec». Quelques jours après, Blanc est passé à la trappe. Textor s’est ainsi mis à la recherche d’un grand nom pour son banc. Il rêvait de Graham Potter ou d’Oliver Glasner. Finalement, c’est Fabio Grosso qui a été choisi, lui qui a doublé Gennaro Gattuso dans la dernière ligne droite.

Déjà plusieurs entraîneurs sous les ordres de Textor

L’Américain était pourtant prêt à faire signer l’ancien coach de Naples avant d’écouter sa garde rapprochée. Après un intérim de Jean-François Vulliez, Grosso s’est assis sur le banc rhodanien. Mais il n’y est resté que 7 rencontres. C’est là que Pierre Sage a décidé de faire appel à Pierre Sage, directeur du centre de formation à l’époque. Un homme avec lequel il a souvent échangé durant des heures lors de ses passages auprès des jeunes de l’Academy. Convaincu, il lui a donné les clés de l’équipe première. Mais ce qui était un intérim s’est transformé en choix gagnant. Au bord du précipice, l’OL a fait une incroyable remontada en Ligue 1, réussissant même à se qualifier pour la campagne de Ligue Europa et pour la finale de la Coupe de France.

La suite après cette publicité

Un succès qui n’est pas dû uniquement à Pierre Sage. Mais le coach, qui a obtenu ses diplômes et qui a été prolongé jusqu’en 2026 à la tête de l’équipe première il y a quelques mois, y a fortement contribué. Il a été l’un des entraîneurs des Gones avec le meilleur pourcentage de victoires toutes compétitions confondues au 21e siècle selon Opta. En effet, avec 57,1%, il fait mieux que ses prédécesseurs. Seuls Gérard Houllier (63,9 %) et Alain Perrin (63,6 %) ont fait mieux que lui. Une belle performance pour un technicien qui a découvert la Ligue 1 en novembre 2023. Mais John Textor a décidé de passer à autre chose après une série de mauvais résultats. Depuis le début de l’année 2025, Lyon n’a gagné qu’un match (contre le MHSC) sur 6 joués.

Un choix qui questionne

Il y a aussi eu l’élimination en Coupe de France contre Bourgoin-Jallieu, pensionnaire de N3. Menacé depuis quelques jours, Sage n’a pas réussi à faire mieux qu’un nul à Fenerbahçe en Ligue Europa (0-0) et face à Nantes en Ligue 1 (1-1). Un match qui lui a été fatal puisqu’il a été écarté lundi par l’OL. Une information publiée dans la soirée par L’Équipe et que nous vous avons confirmé. Nous vous avons aussi expliqué que cette décision n’a pas fait l’unanimité à l’OL, malgré une mauvaise passe au niveau des résultats. En effet, certains membres du club nous ont avoué leur stupéfaction après ce choix de John Textor. D’autres nous ont aussi précisé que l’Américain n’avait rien de personnel à reprocher à Pierre Sage, mais qu’il souhaitait saisir l’occasion de mettre la main sur un grand nom pour pouvoir passer un cap. L’Équipe a expliqué que Textor et le département sportif n’étaient d’ailleurs pas persuadés que Sage, qui a une petite expérience, serait capable de mener l’équipe sur le podium et qu’il pourrait atteindre certaines limites.

La suite après cette publicité

Comprenez vous le licenciement de Pierre Sage ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Ainsi, comme expliqué sur notre site, Textor a avancé ses pions auprès de Paulo Fonseca, il y a quelques jours. Le Portugais pourrait donc débarquer entre Rhône et Saône et relancer cette équipe. Une équipe où Pierre Sage était globalement apprécié. Mais certains éléments lui reprochaient en coulisses de ne pas suffisamment travailler sur la tactique, nous a-t-on fait savoir. D’autres, qui jouent moins, ont fait part de leur frustration concernant la gestion du temps de jeu et ses choix. Quoi qu’il en soit, le prochain entraîneur de l’Olympique Lyonnais va avoir du pain sur la planche, même si Pierre Sage laisse l’équipe en bonne position en Ligue Europa et à la 6e place du classement de Ligue 1. Hier soir, les Lyonnais n’avaient pas communiqué sur l’avenir de leur entraîneur. Un entraîneur qui a connu une ascension fulgurante et une fin d’aventure toute aussi rapide. Mais avec John Textor, qui a déjà eu de nombreux coachs sous ses ordres à Botafogo, à Molenbeek et donc à l’OL, ce n’est pas une surprise.