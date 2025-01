L’OL écarte Pierre Sage !

Entre l’Olympique Lyonnais et Pierre Sage, l’histoire d’amour a été courte, mais intense. Directeur du centre de formation, le technicien âgé de 45 ans a été nommé fin novembre 2023 pour assurer l’intérim après le passage éclair de Fabio Grosso. Rapidement, cet homme de terrain a convaincu tout le monde à Lyon. Ce qui n’était pas une mince affaire. Sous ses ordres, les Gones ont même réussi une incroyable remontada, avec une qualification en Ligue Europa en guise de cerise sur le gâteau. Après avoir obtenu ses diplômes d’entraîneur durant l’été, il a été conforté à son poste.

Mais cette saison 2024-25, il a connu des hauts et des bas avec son OL. Depuis quelques jours, il avait d’ailleurs été placé sur la sellette par John Textor, qui a toujours voulu un très grand nom pour son banc. Il faut dire que les Gones ont mal débuté 2025. Après un succès inespéré face à Montpellier, il a enchaîné avec une série de 5 matches sans succès. Ce qui lui a été visiblement fatal. En effet, ce lundi soir, nos confrères de L’Équipe révèlent que l’Olympique Lyonnais a décidé d’avancer sans Pierre Sage.

Sage écarté, Fonseca arrive

Le quotidien sportif révèle que le technicien français a été écarté par sa direction ce lundi soir. Une information que nous pouvons vous confirmer. De plus, beaucoup au club ne comprennent pas cette décision, nous a-t-on fait savoir, puisque Pierre Sage a réussi à maintenir l’équipe, à la mener en finale de la Coupe de France et à bien figurer en C3. Mais l’homme d’affaires américain a tranché et il a annoncé la décision à son coach dans la journée de lundi. L’Équipe précise d’ailleurs que l’OL aimerait continuer à travailler avec lui, éventuellement à la formation.

Dans le même temps, John Textor a avancé ses pions pour recruter Paulo Fonseca comme expliqué sur notre site la semaine dernière. Une information confirmée par nos confrères qui expliquent que le Portugais, libre depuis son départ de l’AC Milan il y a un mois, devrait arriver assez rapidement sur le banc de l’OL. Il présente l’avantage de très bien connaître la Ligue 1 depuis son passage au LOSC. Il aura fort à faire rapidement puisque l’OL va affronter Ludogorets et l’OM dans la semaine.