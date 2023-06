JO 2024 : Kylian Mbappé et le PSG n’ont pas encore discuté

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques à Paris ? Un souhait qui fait fantasmer plus d’un Français. Et pour que ce rêve se réalise, l’attaquant de 24 ans va avoir besoin du soutien de son club, le PSG. Alors que Philippe Diallo, président de la FFF, milite pour voir le champion du monde aux JO 2024, ce dernier a également partagé plusieurs fois son envie de participer à la plus grande compétition de sport au monde. Reste à savoir la position du club parisien.

Selon des informations du Parisien, le PSG pourrait avoir son mot à dire à condition que Kyks soit encore sous contrat avec le champion de France 2023 au moment des Jeux. L’international français n’a toujours pas donné son accord au club de la capitale pour prolonger. Au moment des négociations, le numéro 10 des Bleus pourrait appuyer sur l’argument "JO". La direction parisienne assure pour l’instant qu’elle n’a pas évoqué le sujet avec le joueur. Affaire à suivre.

À lire

Real Madrid : la grosse décision de Florentino Pérez avec Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane