Paris 2024 : Philippe Diallo milite pour voir Kylian Mbappé participer aux JO

Kylian Mbappé avait fait des Jeux Olympiques un objectif personnel, il semblerait que son président fasse corps à cette idée. Fraîchement confirmé par ses pairs jusqu’en 2024 à la tête de la FFF, l’ancien président par intérim, Philippe Diallo, a en effet dévoilé ses ambitions olympiques ce samedi, indiquant par ailleurs qu’il souhaitait voir l’attaquant tricolore participer à Paris 2024 (20 juillet - 20 août).

« Le foot est parfois le parent pauvre des Jeux olympiques. Mais le fait que ça soit à Paris nous oblige. On va être une discipline phare si nous pouvons mobiliser nos licenciés, nos territoires, a indiqué le néo-président de la 3F dans des propos rapportés par L’Équipe. Il faudra constituer l’équipe la plus performante, on a tous en tête un nom qui ferait que notre ambition serait décuplée. Kylian Mbappé s’est déjà exprimé sur le sujet. Il a le souhait d’y participer. À travers leurs caractéristiques, les JO font rêver les sportifs. Et je crois qu’avec ses meilleurs joueurs, notre équipe peut monter sur le podium. Kylian Mbappé est un chasseur de records et avoir une médaille d’or sera une façon pour lui de marquer l’histoire. La séquence sera compliquée avec l’Euro, les JO, la L1. C’est une séquence lourde. Mais les JO, ça fait un siècle qu’on les a pas eus.»

