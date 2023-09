Palmeiras : Endrick est fan de Benzema depuis l’OL

La suite après cette publicité

Endrick rejoindra le Real Madrid à l’été 2024. En attendant son transfert, quand il sera majeur, il poursuit son apprentissage du côté de Palmeiras. Le Brésilien de 17 ans retrouvera en Espagne ses compatriotes comme Rodrygo et Vinicius mais pas le Français Karim Benzema parti cet été en Arabie saoudite, dont il est un grand fan, comme il l’indique à L’Equipe.

«J’adore Benzema depuis ses années à Lyon, confie-t-il, alors que le Ballon d’Or 2022 a évolué chez les pros à l’OL entre 2005 et 2009 (Endrick est né en 2006). Quand Cristiano Ronaldo est parti, il a pris les choses en main, il est devenu un autre joueur, buteur et passeur. Je l’ai beaucoup observé à la télé et son style de jeu est très inspirant.»