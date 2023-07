Troyes avance sur Mouhamed Diop !

Descendu en Ligue 2 à l’issue d’une saison assez décevante dans l’élite, l’Estac Troyes aspire à remonter dès la saison prochaine. Pour ce faire, le club de l’Aube a besoin de se renforcer dans tous les secteurs. En défense, Troyes s’est offert Abdoulaye Ndiaye en provenance de l’OL. Un gros coup qui ne devrait pas être le dernier.

En effet, pour leur attaque, les dirigeants troyens ont ciblé Mouhamed Diop. Prêté la saison passée au Sheriff Tiraspol, le joueur sénégalais a compilé 7 buts et 3 passes décisives en 35 matches. De retour au Kocaelispor Kulübü, il est sollicité par l’ESTAC et les négociations sont déjà entamées entre toutes les parties selon nos informations. Le club aubois espère d’ailleurs conclure l’affaire au plus vite.

