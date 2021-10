OM : Valentin Rongier juge le PSG

La suite après cette publicité

Dimanche, l'Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain pour un Classique qui s'annonce bouillant. Présent en conférence de presse ce vendredi, Valentin Rongier estime que le club parisien possède un effectif très relevé mais constate certaines carences sur le plan collectif. Des faiblesses qui doivent profiter à l'OM pour tirer son épingle du jeu face à l'ogre francilien.

« Chaque année c'est l'un des meilleurs effectifs d'Europe ce n'est pas nouveau, ils ont des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment, mais nous collectivement on est forts aussi. Messi est le meilleur joueur du monde pour moi mais ce week-end l'objectif sera de le museler au maximum. Le titre n'est pas joué, ils font un bon parcours mais tout peut arriver. On peut les déstabiliser en ayant le contrôle du jeu, ils n'aiment pas défendre, ils sont dangereux offensivement mais si on arrive à obtenir la possession, cela peut être compliqué pour eux. On a gagné au Parc il y a deux ans, c'était déjà un bel exploit collectif, je suis certain qu'on peut faire quelque chose ce week-end. Je n'ai pas dit que le PSG empilait les stars, le PSG a montré sur quelques matchs une force de caractère aussi, ils n'ont pas qu'une puissance individuelle, » décrypte ainsi le milieu olympien. Qu'on se le dise, les Marseillais joueront le coup à fond devant leur public dimanche soir.

