PSG : Lionel Messi, victime ou coupable ?

Cette fois, pas sûr que Lionel Messi et les supporters du Paris Saint-Germain se rabibochent. Sifflé à l’annonce de la composition des Rouge et Bleu ce dimanche, l’Argentin a quitté le Parc des Princes après la défaite contre Rennes (0-2) sans aller saluer les fans parisiens. Un an après avoir déjà subi le même traitement lors de la réception de Bordeaux, la Pulga n’a jamais vécu ça depuis qu’il a quitté Barcelone. En froid avec les supporters franciliens depuis cet épisode de 2022, Messi avait récemment changé de posture. À l’instar de Neymar, le champion du monde s’était enfin décidé à aller saluer les inconditionnels parisiens. Là, le divorce semble inéluctable, à l’heure où le futur du septuple Ballon d’Or doit se décider. Un temps annoncé tout proche de prolonger, Messi prend finalement son temps et le traitement réservé par les supporters parisiens pourrait bien le convaincre d’aller voir ailleurs.

Les Français très mal vus

Pris pour cible suite à l’élimination du PSG en Ligue des Champions par le Bayern Munich, Messi ne doit pas apprécier d’être désigné comme le seul coupable. À Barcelone, en tout cas, on s’en frotte les mains. « Qui ne sera pas prêt pour le retour de Leo ? Nous ne voulons pas trop en parler parce que c’est à l’entraîneur, au président de décider… Mais nous, les joueurs, nous l’attendons déjà à bras ouverts. (…) Ils (Paris) s’en prennent à lui à cause de l’élimination. C’est un joueur spectaculaire et nous le traiterons très bien ici s’il vient », a déclaré Sergi Roberto. Un message qui fera chaud au coeur du principal intéressé, d’autant que nous vous avons révélé que Messi était finalement chaud à l’idée de revenir au Barça. Compagnon de sélection, Cristian Romero a, quant à lui, retweeté un post où il est écrit : « En France, ils ont à nouveau sifflé Lionel… Ce qui est certain, c’est qu’ils (les Français) en savent plus sur comment faire des parfums que sur le football. Qu’ils n’oublient jamais le 18 décembre 2022 ».

Une chose est sûre : le traitement reçu par Messi interpelle. En Espagne et en Argentine donc, voir l’Argentin être sifflé de la sorte est vécu comme un crime de lèse-majesté. Ici, en France, le talent du numéro 30 n’est nullement remis en question, même si certains hurlent à la mort, prétendant que la Ligue 1 ne mérite pas d’avoir un tel joueur. Vous l’aurez constaté, Messi n’est clairement pas considéré comme l’idole intouchable qu’il est à Barcelone ou dans son pays. Mais le siffler est-ce vraiment inacceptable ? Au micro de RMC Sport, Juninho avait défendu les fans parisiens. «Quand on joue, on est bien payé, on fait un métier qu’on aime énormément. À la fin, c’est pour les supporters qu’on le fait. Même si c’est Messi, c’est normal de le siffler, même s’il y a 35 buts cette saison. En Ligue 1, ils dominent leurs adversaires. Ce qui m’a choqué, c’est le manque d’agressivité. Les supporters ont tous les droits.» Auteur de 29 buts et de 32 passes décisives en 66 matches (toutes compétitions confondues) depuis son arrivée en France, l’Argentin a retrouvé de l’efficacité en L1 (13 buts, 13 assists cette saison) après une première année d’adaptation difficile.

Le PSG a aussi ses torts

Le problème pour lui c’est qu’il était surtout attendu en Ligue des Champions. Et c’est là que le bât blesse. Que ce soit contre le Real Madrid l’an dernier ou le Bayern Munich cette saison, Messi n’a pas pesé et Paris a été renvoyé à la maison dès les huitièmes de finale. Tout Messi qu’il est, voir un tel rendement pour un joueur de 35 ans payé 41 M€ par an peut logiquement susciter de la frustration. Et du mécontentement chez ceux qui redoutent de voir leur club vouloir le conserver au même tarif. Car à ce prix-là, beaucoup attendaient plus du joueur. Messi n’ayant pas un long passé rempli de titres avec Paris (ce qui lui vaudrait peut-être d’être épargné pour services rendus), pas surprenant donc de voir des sifflets descendre des tribunes du Parc. Mais l’Argentin est-il vraiment le seul coupable de cette situation ? Difficile d’être affirmatif à 100%.

Certes, le joueur peut toujours mieux faire, mais si les supporters franciliens ont à nouveau sifflé Messi, c’est aussi la gestion de QSI qui était visée, comme il y a un an. En clair, l’empilement des noms ronflants au détriment d’un effectif solidement bâti n’a plus la cote au Parc. Et si l’Argentin cristallise ces reproches, c’est parce qu’il est l’illustration parfaite de la politique des patrons du PSG. A savoir un joueur financièrement bankable, payé une fortune, qui a atterri à contrecœur dans une équipe où il ne s’imaginait jamais jouer avant d’être mis à la porte par son Barça chéri. Peut-on donc réellement en vouloir à Messi d’être détaché du PSG après avoir été poussé vers les Rouge et Bleu principalement pour des raisons économiques ? Ensuite, parlons terrain. À peine Messi avait-il posé le pied en France que les réseaux sociaux se régalaient déjà d’un effectif parisien doté d’un trio magique capable de mettre toute une équipe en danger de par l’absence de repli défensif. Une crainte qui s’est vérifiée à plusieurs reprises. De plus voir Messi ne pas défendre n’est pas une surprise puisqu’il avait le même comportement à Barcelone. Sauf qu’au PSG, cette attitude est davantage pénalisante pour une équipe très peu dominante, et ce, même en Ligue 1. Paris a donc recruté un joueur qui lui rapporterait gros financièrement, tout en sachant qu’il provoquerait de forts déséquilibres au sein d’un effectif dont les lacunes sont criantes depuis des années.