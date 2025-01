Khvicha Kvaratskhelia dévoile les dessous de sa venue au PSG

C’est la grande nouvelle annoncée par le PSG vendredi soir. Pendant qu’il tente de trouver une solution d’urgence pour le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus, le club de la capitale officialisait la signature de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Coût de l’opération 70 M€ (+10 M€ de bonus). Le Géorgien n’est pas encore une star mais il a déjà quelques références de premier plan. Avec Osimhen, il a offert à son désormais ancien club un premier Scudetto depuis 23 ans. Après cela, c’est lors du dernier Euro qu’il a brillé, emmenant sa sélection jusqu’en 8e de finale. Le voilà entré dans une nouvelle dimension.

«C’est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. C’était un rêve pour moi de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde. C’est une grande fierté, et un rêve et nous allons nous battre ensemble pour réaliser nos rêves. Je suis très heureux d’être là» entame l’ailier de 23 ans dans son premier entretien accordé à sa nouvelle équipe. Sa signature jusqu’en 2029 lui permet de voir sur le temps long de faire partie intégrante du projet parisien. C’est avec lui que les Rouge et Bleu ambitionnent de remporter ses prochains titres, notamment cette fameuse Ligue des Champions si désirée.

Kvaratskhelia : «Je veux vivre de nouveaux challenges en venant ici à Paris»

«Le projet m’a convaincu de venir ici. Je sais ce que le club veut accomplir, et comment il travaille avec les joueurs, poursuit la toute nouvelle recrue, qui portera le numéro 7 laissé par un certain Kylian Mbappé. Cela correspond à ce que je suis. Beaucoup de grands joueurs ont joué ici. Je n’ai pas beaucoup réfléchi quand j’ai eu l’opportunité de venir à Paris et je suis très heureux de ma décision. Je veux vivre de nouveaux challenges en venant ici à Paris, de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs. Je veux m’améliorer pour aider l’équipe au maximum et donner le meilleur de moi-même.»

S’il ne sera pas du déplacement à Lens ce soir, dans le cadre de cette 18e journée, Kvara se dit également impatient de découvrir les méthodes de Luis Enrique. «Il est l’un des meilleurs entraîneurs du monde et je sais que je vais apprendre beaucoup en travaillant avec lui. Je suis très heureux de devenir un joueur entraîné par Luis Enrique.» Il pourra également profiter du tout nouveau centre d’entraînement du PSG, en attendant de réaliser sa première séance avec ses nouveaux coéquipiers. Non disponible pour la réception de Manchester City dès mercredi en C1, il sera sans doute présent au Parc des Princes pour rencontrer ses nouveaux supporters.