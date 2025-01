PSG : Khvicha Kvaratskhelia justifie son choix

C’est enfin officiel. Le Paris Saint-Germain vient d’annoncer sur son site l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien de 23 ans débarque en provenance de Naples et rejoint le club de la capitale pour une durée de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2029. Alors que l’attaquant avait déjà donné son accord au club parisien, le PSG et Naples ont trouvé un terrain d’entente pour ce transfert estimé à 80 millions d’euros (70 + 10 millions de bonus facilement atteignables).

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier de 23 ans, qui portera le numéro 7, devient ainsi le premier joueur géorgien de l’histoire du club», confirme les Champions de France. Il s’agit d’un sacré transfert pour le club de la capitale, avec l’arrivée de ce profil polyvalent de finisseur-créateur. À Naples, Kvaratskhelia a déjà joué sur le côté gauche, le côté droit ou en pointe en second attaquant de soutien.

Khvicha Kvaratskhelia justifie son choix

Sur les médias officiels du club parisien, Khvicha Kvaratskhelia a justifié son choix de rejoindre le PSG : «c’est un rêve d’être ici. On m’a dit énormément de choses très positives à propos du Paris Saint-Germain. Je ressens une immense fierté en rejoignant ce grand club et j’ai vraiment hâte de porter mes nouvelles couleurs. Je suis ici pour gagner. Maintenant, le travail difficile commence», a-t-il lâché, lui qui luttait pourtant pour le Scudetto cette saison avec Naples, mais qui a préféré rejoindre le projet sous Luis Enrique.

«Lors de son passage à Naples, il a disputé 107 matches, marqué 30 buts et délivré 29 passes décisives toutes compétitions confondues, devenant ainsi une véritable référence à son poste. Le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, qui devient le premier joueur géorgien de l’histoire du club (portant à 50 le nombre de nationalités représentées) est également un véritable pilier de sa sélection depuis 6 ans», a également ajouté le PSG dans son communiqué. Le début d’une nouvelle aventure.