Le fils de Loïc Féry est un tennisman anglais

Ce n’est pas un scoop, Loïc Féry habite à Londres depuis bien longtemps. C’est d’Angleterre, en tant que directeur général de Chenavari Investment Managers, qu’il gère donc les affaires du FC Lorient, dont il est le président depuis août 2009. Et forcément, cela a un impact sur sa famille, puisque son fils Arthur Féry dispose de la double nationalité, française et anglaise.

Et il s’avère qu’Arthur Féry fait carrière dans le tennis, où il est classé 391e mondial. Il s’apprête même à disputer le premier tour de Wimbledon, face au Russe Daniil Medvedev. Encore un Français éliminé précocement, pensez-vous ? Eh bien non, puisqu’Arthur Féry a décidé de représenter la Grande-Bretagne. « Mes deux parents sont Français… mais ça il ne faut pas trop le dire. La fédération anglaise m’a beaucoup soutenu financièrement et ça valait plus le coup d’être Anglais », a-t-il expliqué. On lui souhaite quand même bonne chance !

