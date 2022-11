PSG : Christophe Galtier explique le rôle de Neymar

La suite après cette publicité

Suspendu face à la Juventus, Neymar va retrouver le onze titulaire du PSG ce dimanche face à Lorient. Le Brésilien, en grande forme depuis le début de saison, avait cruellement manqué aux Parisiens ce mardi dans l'animation offensive. En conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur l'utilité de son joueur dans son équipe et ce qu'il attend de lui.

«Je lui demande d'être bon et efficace et surtout d'avoir une grosse relation avec Messi et Mbappé sur le terrain. C'est indispensable pour marquer. Il a l'envie d'être très mobile, travailler pour ressortir les ballons et donner un coup de main sur les temps faibles. C'est le joueur qui fait le lien avec la défense et l'attaque, mais ce n'est pas un troisième milieu de terrain. Mais en ayant regardé le Brésil récemment, il est souvent dans un milieu à trois. J'essaye de faire en sorte qu'il soit dans sa zone de prédilection et qu'il ait la liberté de s'exprimer. Ce n'est pas un joueur positionnel. Lui imposer sa position, ce serait le priver de ses qualités.»

