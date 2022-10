Real Madrid : Camavinga évoque sa connexion avec Tchouameni

Coéquipiers en équipe de France mais également au Real Madrid depuis le début de saison, Eduardo Camavinga (19 ans) et Aurélien Tchouameni (22 ans) étaient alignés d'entrée en Liga hier soir pour affronter Getafe (victoire 1-0), dans un milieu à trois avec Luka Modric. Le Real, a depuis le début de l'exercice 2022-2023, une touche bleue sur le terrain.

« Tchouaméni et moi sommes deux joueurs complets. Quand on est sur le terrain en même temps, on se regarde beaucoup. Si je vois que ça monte, je reste derrière. On commence à se comprendre. » déclare l'ancien milieu défensif du Stade Rennais, devant les caméras après le match contre Getafe hier, rapporte le Mundo Deportivo.