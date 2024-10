Real Madrid : la réaction forte de Carlo Ancelotti sur l’affaire Kylian Mbappé

Lundi, la presse suédoise a lâché une énorme bombe concernant Kylian Mbappé. En effet, les médias scandinaves ont indiqué qu’une agression sexuelle aurait eu lieu dans l’hôtel où avait séjourné le Français durant sa virée à Stockholm la semaine passée. Dans la foulée, le nom du footballeur a été cité par la plaignante, avec laquelle le joueur assure pourtant avoir eu une relation sexuelle consentie. Alors que l’affaire est entre les mains de la justice, les médias multiplient les informations sur ce sujet brûlant. En Suède, Aftondladet et Expressen publient régulièrement des articles sur le dossier KM9. En France, on suit aussi son cas de près. En Espagne, où le champion du monde 2018 évolue depuis cette saison, le traitement de cette affaire est un poil différent.

En effet, peu de papiers ont été publiés sur le sujet. Le peu d’articles diffusés servaient principalement à relayer les propos de l’avocate de Kylian Mbappé ou à faire un point sur la situation sans trop en dire. La prudence est donc de mise de l’autre côté des Pyrénées, où l’influence de Florentino Pérez et du Real Madrid est aussi évoquée pour expliquer le ton avec lequel est traité cette affaire. Hier, nos confrères de RMC Sport ont d’ailleurs questionné des journalistes espagnols sur leur façon de travailler sur ce dossier. Certains d’entre eux, qui ont témoigné de manière anonyme, ont confié : «le Real Madrid, c’est notre gagne-pain.» RMC précise qu’ils ne veulent pas trop se mouiller pour éviter tout problème avec la Casa Blanca et son président.

Ancelotti a évoqué l’état de Mbappé

Malgré tout, on s’attendait à ce que certains journalistes osent et posent des questions à Carlo Ancelotti ce vendredi en conférence de presse. D’autant que c’était la première fois depuis le début de cette sombre affaire, mais aussi depuis les polémiques liées à l’absence de l’attaquant chez les Bleus, qu’un membre officiel du Real Madrid allait prendre la parole publiquement pour s’exprimer. Ainsi, le Mister a répondu a commencé par évoquer l’état de son joueur qui s’est remis d’une blessure à la cuisse gauche. «Mbappé a profité de cette pause pour améliorer sa condition. Il est très bien et heureux, désireux de jouer demain et d’être important pour l’équipe. Ces 15 jours l’ont beaucoup aidé car maintenant c’est un joueur différent de lui qu’il était avant la trêve (…) Mbappé est proche des 100% (physiquement, ndlr. C’est un plaisir de le voir s’entraîner.»

Il a enchaîné sur le sujet : «au niveau tactique, sa position ne change pas. Cela peut varier avec Vinicius Jr sur le côté gauche, mais nous nous sommes concentrés sur le travail physique. Cette pause a été très bénéfique pour lui.» Physiquement, sans doute. Psychologiquement, le Français a affronté une tempête médiatique entre les Bleus et son voyage en Suède. Concernant cette fameuse affaire, Ancelotti a été très clair : «je ne suis pas là pour parler de spéculations. Je me concentre sur le travail. Comme je l’ai dit, il est très bien, rien de plus.» Relancé sur le sujet, il a répondu : «je parle avec les joueurs tous les jours et je peux répéter ce que j’ai dit auparavant. Pour le moment, ce qui sort sur Mbappé ce sont des spéculations et je ne le vois pas du tout affecté. Il est très excité à l’idée d’aider l’équipe.» Enfin, concernant son escapade polémique en Suède, le technicien italien a été clair. «Les jours de repos de Mbappé étaient les siens et je me fiche de savoir où les joueurs peuvent se reposer. Il n’a pas besoin de demander l’autorisation à qui que ce soit. Moi, je suis allé à Londres pendant deux jours et je n’ai demandé la permission à personne. Je n’ai pas d’agence de voyage qui dit aux joueurs où aller.» Comme attendu, Carlo Ancelotti a soutenu son joueur vendredi face à la presse.