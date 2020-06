Liga : le Real Madrid et Karim Benzema assomment le Valence CF

Dans le cadre de la 29ème journée de Liga, le Real Madrid accueillait le Valence CF au stade Alfredo Di Stéfano. Largement victorieux d'Eibar (3-1) dimanche dernier, les hommes de Zinedine Zidane souhaitaient enchaîner pour rester dans le sillage du FC Barcelone. Le contexte s'avérait différent pour Valence, tenu en échec vendredi dernier sur sa pelouse par Levante (1-1). Les protégés d'Albert Celades devaient se reprendre pour revenir dans la course à l'Europe. Pour cette affiche, Zinedine Zidane modifiait son schéma tactique et alignait un 4-4-2. Ferland Mendy et Karim Benzema démarraient la rencontre côté tricolore. Albert Celades s'appuyait lui sur un 4-2-3-1 avec Mangala notamment en charnière centrale.

Dès l'entame, les Merengues obtenaient la possession et se montraient dangereux rapidement. Casemiro (4e) d'une frappe lointaine, puis Kroos (11e) et Hazard (12e) bien servis par Benzema sollicitaient Cillessen. Mais la Casa Blanca se faisait peur sur la première offensive de Valence. Bien lancé dans la profondeur par Maxi Gomez, Rodrigo voyait sa tentative heurter le montant de Courtois (14e). L'attaquant espagnol pensait ouvrir le score quelques minutes plus tard sur une passe laser de Carlos Soler, mais l'arbitre annulait le but après consultation de la VAR (21e). Le Real réagissait avec un petit numéro de soliste réalisé par Carvajal qui butait sur Cillessen (29e).

Karim Benzema régale

Juste avant la pause, Courtois sauvait les siens en repoussant une lourde frappe de Kondogbia (43e). Au retour des vestiaires, le Real Madrid tentait de repartir à l'assaut des buts gardés par Cillessen. Monté aux avants postes, Sergio Ramos à l'entrée de la surface décalait Valverde dont la frappe était bien captée par Cillessen (58e). Trois minutes plus tard, le Real ouvrait le score. Hazard combinait avec Modric avant de servir Benzema qui ajustait d'une belle frappe le portier valencian (1-0, 61e). En position favorable, les hommes de Zinedine Zidane voulaient réaliser le break. Luka Modric décochait une lourde frappe et obligeait Cillessen à s'employer (65e).

Les Merengues prenaient le large grâce à Asensio fraîchement entré en jeu qui profitait d'un excellent centre de Mendy pour tromper Cillessen (2-0, 74e). Une belle histoire pour le joueur espagnol qui fêtait son grand retour sur les terrains après une rupture des ligaments croisés. Sereins, les Merengues assénaient le coup de grâce douze minutes plus tard. Bien décalé par Kroos sur la droite, Asensio centrait pour Benzema qui contrôlait le cuir avant de fusiller Cillessen d'une superbe volée (3-0, 86e). Grâce à ce dix-huitième succès de la saison, le Real Madrid revenait à deux longueurs du FC Barcelone au classement.

