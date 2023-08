Mathieu Valbuena rejoint l’Apollon Limassol

Mathieu Valbuena n’a pas prévu d’arrêter sa carrière professionnelle à 38 ans, en tout cas pour l’exercice 2023-2024. En effet, après quatre saisons passées du côté de la SuperLeague grecque sous le maillot de l’Olympiacos, l’ex-international français (52 sélections, 8 buts) s’est engagé pour une saison avec l’Apollon Limassol, 5e du championnat chypriote l’an dernier.

«Apollon Football (Public) Ltd annonce la finalisation de l’acquisition du milieu de terrain Mathieu Valbuena. Mathieu est le 14ème joueur français à jouer pour les bleus et blancs. Le joueur a choisi de porter le numéro 28. Nous souhaitons la bienvenue au joueur dans le club et lui souhaitons beaucoup de succès dans notre équipe», peut-on lire dans le communiqué.

