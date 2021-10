Thierry Henry dévoile l'un de ses chouchous en Ligue 1

Malgré la défaite de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de l'OGC Nice en toute fin de rencontre (3-2), le milieu offensif brésilien Lucas Paqueta a encore été décisif pour les Gones, délivrant la dernière passe sur le but de Houssem Aouar en seconde période. L'ancien Milanais se hisse comme l'un des meilleurs joueurs du championnat, avec 5 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues. Des statistiques et des qualités techniques qui impressionnent l'ex-international français et champion du monde 1998 Thierry Henry, aujourd'hui consultant pour Prime Video Sport.

La suite après cette publicité

«C’est tôt mais franchement ce qu’il fait… On en avait parlé après son match au Parc des Princes. Oui, j’aime les dribbles et les passes aveugles, mais ce que j’aime, c’est son envie, son activité, son abnégation, son engagement, s’est enthousiasmé Thierry Henry. En général, ce n’est pas ça chez tous les Brésiliens. Un joueur qui est fin est un peu plus dur à replacer ou alors il se met moins au service de l’équipe quand il n’a pas la balle. Moi, ce qui m’impressionne avec ce joueur-là, c’est qu’il fait les deux avec le sourire. Il défend et attaque avec le sourire. Pour moi, c’est pour ça qu’on peut déjà parler de l’un des meilleurs joueurs du championnat», a-t-il affirmé après la rencontre dimanche après-midi.