MU fixe le prix de Chris Smalling

Manchester United espère étoffer son équipe au cours de ce mercato estival. Désireux et ce depuis des semaines, si ce n’est des mois, de recruter Jadon Sancho dont le prix exorbitant a tendance à calmer les ardeurs mancuniennes, Ole Gunnar Solskjaer compte bien dégraisser son effectif pour ainsi pouvoir faire des folies, du moins une.

Selon le média britannique The Sun, Manchester United serait prêt à se séparer de Chris Smalling, de retour de prêt, et ce malgré la volonté de l’entraîneur norvégien de vouloir conserver son défenseur anglais. Mais ce dernier insisterait pour partir et serait même prêt à baisser son salaire pour retourner à la Roma. Si les Giallorossi ne seraient prêts qu’à débourser 19 M€, les Red Devils en réclameraient 24 M€.