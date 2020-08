Borussia Dortmund : pourquoi Manchester United y croit toujours pour Jadon Sancho

« On compte sur Jadon Sancho. Il jouera pour nous la saison prochaine. La décision est prise. Je pense que ça répond à toutes les questions. L'été dernier, on avait accordé de fixer le salaire de Jadon en fonction de ses performances. On a prolongé son contrat jusqu'en 2023 ». Les propos de Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, lundi soir, se voulaient très clairs. Jadon Sancho ne changera pas de club cet été et sera toujours sous les ordres de Lucien Favre pour la saison à venir.

A priori, on peut estimer que le feuilleton est définitivement bouclé. "A priori" oui, puisque de leur côté, les Red Devils, principal prétendant de l'international anglais, n'ont visiblement pas abdiqué. C'est ce qu'annoncent plusieurs médias anglais, et pas des moindres. Le sérieux Sky Sports confie que les Mancuniens n'ont clairement pas abandonné, et que même s'ils cherchent des alternatives (Kingsley Coman est cité), ils estiment avoir des chances d'attirer la pépite. D'autant plus que leur qualification pour la Ligue des Champions aiderait beaucoup.

L'exemple Dembélé

Même si les exigences de la formation de la Ruhr restent élevées (120 M€) et que les Diables Rouges ne veulent pas faire exploser leur hiérarchie salariale, ils s'accrochent notamment à des déclarations passées de Zorc. A l'été 2017, ce dernier avait notamment expliqué qu'Ousmane « Dembélé allait jouer avec Dortmund la saison prochaine », quelques semaines seulement avant de le vendre au FC Barcelone.

Toujours selon le média, de nouvelles offres mancuniennes pourraient donc arriver dans les prochaines semaines, et si les Red Devils venaient à s'aligner sur le prix demandé par l'écurie de Bundesliga ces dernières semaines, nul doute que les Allemands accepteraient. Reste tout de même à voir ce que souhaite le joueur, assez discret dans ce dossier...