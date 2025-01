RC Lens : Valladolid enrage après le départ de Juma Bah

C’est un dossier sur lequel nous vous avons révélé plusieurs informations : Juma Bah vient de quitter Valladolid pour rejoindre Manchester City, qui va immédiatement être prêté au RC Lens. Le roc défensif de 18 ans va donc découvrir la Ligue 1, mais cette opération fait polémique de l’autre côté des Pyrénées. Effectivement, Valladolid vient de publier un communiqué sanglant contre le joueur et contre l’écurie de Premier League.

« Abdulai Juma Bah et son agent ont informé le Real Valladolid hier après-midi de leur intention de rompre unilatéralement le contrat qui lie les deux parties. Auparavant, dans l’après-midi même, Manchester City avait envoyé un communiqué demandant au Real Valladolid de lancer des négociations pour le joueur en vue d’un éventuel transfert définitif. Aujourd’hui, le Sierra-Léonais a décidé de ne pas se présenter à son poste de travail pour l’entraînement du matin. Pour toutes ces raisons, le Club tient le joueur pour responsable de la violation de ses engagements contractuels, et a demandé à son service juridique d’engager des actions disciplinaires à cet égard », peut-on y lire, alors que City en prend aussi pour son grade : « le Club considère que, derrière la décision du joueur, on trouve Manchester City, appartenant au City Football Group, qui semble avoir conseillé au joueur d’adopter cette attitude qui place le Real Valladolid dans une situation de faiblesse, après avoir récemment rejeté des offres d’un montant plus élevé, d’autant plus lorsque le joueur qui est dans la période légale de protection juvénile avait refusé ces derniers jours de signer sa licence de joueur professionnel, car cela impliquait l’augmentation automatique de sa clause de résiliation ». Affaire à suivre.