FC Barcelone : Joan Laporta appelle à l’union sacrée

Le FC Barcelone est champion d’Espagne en titre et jouera les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en février prochain. Mais ça ne va pas fort en Catalogne. En championnat, les Blaugranas sont quatrièmes du classement, à sept longueurs du leader, Girona. Ça fait tache. Et mercredi dernier, les hommes de Xavi ont bouclé la phase de poules de la C1 en s’inclinant sur la pelouse d’Antwerp (2-3). Ça aussi, ça fait tache.

Une irrégularité et de gros couacs qui ont logiquement mis Xavi dans une situation très inconfortable. Malgré son statut d’ancienne gloire du club et un contrat courant jusqu’en 2025, le champion du monde 2010 est clairement sur la sellette. Sans oublier plusieurs de ses joueurs (Jules Koundé, Alejandro Baldé, Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Oriol Romeu, Raphinha et Robert Lewandowski) dont les rendements agacent fortement en haut lieu. Mais au moment de célébrer le dîner de Noël devant tous les membres du Barça, Joan Laporta a préféré délivrer un message d’union.

Laporta soutient Xavi

« Malgré les déceptions sportives qui font aussi partie du monde du sport, nous ne baisserons jamais les bras tant que jour après jour nous serons fiers de représenter le meilleur club du monde. Nous irons disputer les quatre compétitions : la Supercoupe du Roi, la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions », a-t-il déclaré, avant d’envoyer un message de soutien indirect au très critiqué Xavi.

« Je vous demande de soutenir, et aujourd’hui plus que jamais, et plus que jamais ces jours-ci, nos joueurs et notre entraîneur pour les accompagner sur le chemin de la victoire. Ensemble, nous pouvons y arriver. » L’appel à l’union sacrée du président sera-t-il entendu ? Avant de partir en vacances, le Barça doit affronter Valence (11e) et Almeria (20e). Signer deux victoires permettrait d’avoir une première réponse.