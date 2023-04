Liga : le Real Betis s’incline face à Osasuna et voit l’Europe s’éloigner

La suite après cette publicité

Le Real Betis n’avait plus le droit à l’erreur. Toujours dans la course pour la Ligue des champions, le club andalou (5e) se déplaçait sur la pelouse d’Osasuna (10e) ce samedi lors de la 30e journée de Liga. Mais ce sont les hommes de Jagoba Arrasate qui débutaient idéalement la rencontre en ouvrant le score par Ante Budimir (1-0, 6e). Quelques minutes plus tard, les Rojillos inscrivaient un second but avec le doublé de Budimir, qui trompait Rui Silva de la tête (2-0, 11e). Mais les Verdiblancos réagissaient rapidement et réduisaient la marque grâce à Juan Miranda (2-1, 16e). Juste avant la mi-temps, les locaux reprenaient le large avec un but de Jon Moncayola (3-1, 41e).

Au retour des vestiaires, les partenaires de Luiz Felipe n’abandonnaient pas et refaisaient une partie de leur retard à 20 minutes du terme par un coup de casque de Guido Rodriguez (3-2, 70e). Mais malgré la large domination des visiteurs dans cette seconde période, les Béticos n’arrivaient pas à revenir au score dans le money-time. Une défaite (3-2) qui pénalise le Real Betis dans la bataille pour la C1. Les Sévillans restent à trois points de la Real Sociedad (4e) avec un match d’avance. De son côté, Osasuna remonte à la 8e place du classement.

