LdC, Atlético : la réaction à chaud de Koke

Quelques minutes après le coup de sifflet final au Wanda Metropolitano, le milieu de terrain et capitaine de l'Atlético de Madrid Koke s'est dit fier de son équipe malgré l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City (0-0, 0-1 aux scores cumulés).

«Je suis très fier de mes coéquipiers, des supporters et de l'équipe. Les gens sont restés parce qu'ils savent que nous avons tout donné sur le terrain. Nous avons eu nos chances mais quand le ballon n'est pas rentré .... On méritait mieux. On nous reproche souvent de perdre du temps et aujourd'hui nous avons vu ce qui s'est passé.»