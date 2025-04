Ligue 1 : Auxerre humilie Lens et se maintient, Reims, Toulouse et Nantes toujours en danger

Alors que la course à l’Europe bat de son plein, le multiplex de Ligue 1 de ce dimanche après-midi concernait principalement le maintien dans l’élite. Avec un alléchant Lens-Auxerre, qui pouvait permettre à l’AJA de rester en L1 officiellement, seulement un an après sa montée. Et les hommes de Christophe Pelissier ont largement rempli leur mission. Car il n’y a pas eu de match au Stade Bollaert, avec un doublé rapide d’Onaiwu en première période (2-0, 33e et 40e), accompagné d’une réalisation de Perrin 3-0, 44e) pour plier le match dès la mi-temps.

Lens n’a pas réussi à revenir après la pause et a encore encaissé un but signé Hoever 4-0, (73e) pour humilier les locaux. Les Sang et Or s’enlisent donc dans une fin de saison très compliquée, condamné à ne pas jouer l’Europe. De son côté, Auxerre peut célébrer son maintien et finir la saison tranquillement.

Nantes et Reims se manquent

Montpellier, assuré de retourner en Ligue 2 la saison prochaine, jouait le match d’après. Devant La Mosson, les Héraultais devaient finir sur une bonne note face à une formation de Reims encore sous la menace de la relégation. Mais aucune des deux formations n’a réussi à se montrer dangereuse dans une rencontre très pauvre en occasions. Résultat, un match (vraiment) nul, sans but et sans saveur et qui n’arrange pas du tout le Stade de Reims. Avec cinq points d’avance sur Le Havre, les Rémois sont 13es et iront ensuite jouer un match compliqué à Nice.

Enfin, dans le dernier match de cet après-midi, Nantes a également raté l’occasion de prendre le large dans la course au maintien contre Toulouse, rapidement réduit à dix après l’exclusion d’Edjouma (39e). Nantes a pourtant eu de belles occasions pour ouvrir le score, sans parvenir à y arriver. 12e, Toulouse reste encore avec une longueur d’avance sur le maintien avant la réception de Rennes, mais Nantes, qui n’est qu’à quatre points du barragiste, devra assurer contre Angers.