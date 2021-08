Liverpool : discussions en cours pour la prolongation de Mohamed Salah

La suite après cette publicité

Sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2023, Mohamed Salah pourrait bien prolonger son aventure chez les Reds. L'entraîneur allemand Jürgen Klopp a confirmé le début des négociations entre le club et l'entourage du joueur pour un renouvellement de contrat, en plus d'une augmentation salariale étant donné son statut important dans l'équipe. Mo est manifestement dans un très bon moment sur le plan footballistique, sur le plan de l'humeur, et la façon dont il se comporte depuis le premier jour de son retour est absolument géniale. Nous sommes tous des adultes, nous sommes tous des professionnels, il y a des discussions et quand il y aura une décision, nous vous le dirons, a-t-il affirmé en conférence de presse.

Buteur face à Norwich le week-end dernier, l'international égyptien (68 sélections, 43 buts) est devenu le premier joueur de l'histoire de la Premier League à inscrire au moins un but sur cinq rencontres consécutives. Il serait donc le cinquième joueur prolongé par Liverpool cet été, après Virgil van Dijk, Alisson, Fabinho et Trent Alexander-Arnold. Il reste encore un dossier à régler du côté d'Anfield : le contrat de Jordan Henderson, qui lui aussi expire en 2023, que le club souhaiterait régler avant la fin du mercato estival.