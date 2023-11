Barça : Gerard Piqué tacle les joueurs et défend Xavi

Ce n’est pas un secret, Gerard Piqué et Xavi entretiennent une relation particulière. Logique pour des joueurs qui ont passé autant de temps ensemble. Interrogé sur 3Cat, à propos de la saison des Blaugranas, l’ancien défenseur du FC Barcelone s’est rangé du côté de l’entraîneur catalan et a préféré tacler les joueurs. «J’ai confiance à 100% en Xavi. Qui vas-tu chercher ? Il est chez lui, il sait ce dont le club a besoin, il sait quel message transmettre dans le vestiaire, il connaît la situation dans laquelle ils se trouvent et comment la redresser. Il faut continuer à faire confiance.»

L’Espagnol affirme également que jouer pour le FC Barcelone signifie toujours énormément, et que la pression est tout à fait compréhensible. «Il faut savoir vivre avec car cela vous arrivera tout au long de votre carrière, que vous soyez jeune ou vétéran. Jouer au Barça, c’est subir la pression des supporters, de la presse», déclare Gerard Piqué. Ce dernier avoue quand même que le jeu n’est pas si séduisant avec Xavi : «même si en termes de résultats ils ne sont pas si mauvais, les sensations ne sont pas très bonnes.»