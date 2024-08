Le Werder confirme le départ de Naby Keïta cet été

De retour après avoir disputé les Jeux olympiques avec la Guinée, Naby Keïta ne va pas reprendre l’entraînement avec le Werder Brême. Le club pensionnaire de Bundesliga l’a annoncé, dans un communiqué, ce jeudi. « La discussion a été très ouverte et nous sommes parvenus à une décision commune qui nous paraissait la plus adaptée à la situation. D’une part, nous voulions nous concentrer pleinement sur le reste de notre pré-saison et sur le début de la nouvelle campagne et, d’autre part, Naby pensait de cette manière depuis un certain temps », a expliqué Clemens Fritz, directeur du football du club allemand.

« Comme sa situation au sein de l’équipe n’a pas changé, il aimerait chercher un nouveau défi. Avec son agent, nous voulons régler tout cela le plus rapidement possible. » Arrivé libre l’été dernier, en provenance de Liverpool, le milieu de 29 ans n’a disputé que cinq matchs et 107 minutes avec le Werder, qui l’avait mis à l’écart ensuite. Il avait disputé deux des trois matchs de la Guinée U23, aux JO de Paris, dont le match perdue face à la France (1-0). Ils avaient été éliminés à l’issue de la phase de groupe.