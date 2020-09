Liverpool : Klopp aurait convaincu Georginio Wijnaldum de rester

Hier, The Independent expliquait que Georginio Wijnaldum allait rencontrer son entraîneur Jürgen Klopp à son retour à Liverpool. Le média anglais comme la presse espagnole assurait que le Néerlandais voulait rejoindre le Barça et était prêt à tout pour le faire.

Ce jeudi, Skysports dévoile les dessous du rendez-vous entre le joueur et le coach allemand. La publication anglaise indique que les échanges ont été positifs entre les deux hommes et que Wijnaldum voudrait rester à Liverpool et même y prolonger son contrat qui prend fin en juin 2021. La suite au prochain épisode...