Georginio Wijnaldum lance le bras de fer avec Liverpool

Une vague oranje. Cet été, le FC Barcelone prend un peu plus l'accent néerlandais. Après Frenkie de Jong il y a un an, les pensionnaires du Camp Nou ont recruté Ronald Koeman en août. L'entraîneur hollandais, qui était pourtant confortablement installé au poste de sélectionneur des Pays-Bas, a dit oui aux Catalans. Mais il n'est pas arrivé seul puisqu'il a amené dans ses valises son compatriote Alfred Schreuder, qui est son adjoint. Et il ne compte pas s'arrêter là puisqu'il vise deux joueurs hollandais.

La suite après cette publicité

En effet, Memphis Depay (26 ans, OL) et Georginio Wijnaldum (29 ans, Liverpool) sont courtisés. Ces deux pistes sont connues et en sont plus ou moins au même stade : celui des négociations. Concernant Wijnaldum, son nom a été le premier à sortir dans la presse quand Ronald Koeman a été nommé à la tête du Barça. Le joueur des Reds est apparu immédiatement comme la priorité du nouveau coach catalan, qui le connaît très bien pour l'avoir dirigé en sélection néerlandaise entre 2018 et 2020. Il y a quelques jours, la presse hollandaise révélait que son transfert était en très bonne voie, voire même déjà bouclé.

Wijnaldum veut que Liverpool baisse son prix

Mais ce mercredi, *The Independent explique que ce n'est pas encore le cas. Le média anglais précise que Georginio Wijnaldum va retourner aujourd'hui à Melwood, le centre d'entraînement des Reds, et y rencontrer son entraîneur Jürgen Klopp, à son retour de sélection. Les deux hommes vont évoquer son avenir, puisqu'il reste une année de contrat au milieu de terrain (juin 2021). Une prolongation qui n'est visiblement pas une priorité pour le joueur, qui ne s'est pas entendu avec son club sur la durée d'un nouveau bail. Le milieu a déjà le Barça en tête et il fera tout pour y aller assure de son côté Sport*.

Pourtant, dans l'idéal, Liverpool aimerait le conserver et se séparer plutôt d'éléments indésirables dans l'entrejeu tout en ajoutant éventuellement Thiago Alcantara. Mais l'ancien joueur de Newcastle est déterminé à rejoindre Koeman au Barça. Un club qui ne compte pas mettre les 17 millions d'euros demandés par les Reds pour racheter sa dernière année de contrat. Les Culés, qui seraient prêts à mettre jusqu'à 12 millions d'euros, estiment que c'est un prix excessif pour un joueur pratiquement trentenaire et qui sera libre dans un an. Wijnaldum semble être d'accord, lui qui tente de convaincre Liverpool de baisser son prix. Le bras de fer est lancé !